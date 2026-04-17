Sandro Pozzi expone que, tras el caso Epstein, "hay figuras del movimiento MAGA que deciden romper con Trump"

Según los papeles del magnate, el presidente de Estados Unidos habría tenido un encuentro con una menor de 13 años.

La resistencia de Donald Trump a desclasificar los archivos de Epstein ha alejado a algunos de sus conspiranoicos más fieles.

Sandro Pozzi, corresponsal en Nueva York entre 2003 y 2021, indica que la desclasificación parcial de los documentos de Epstein "ha generado la dudas de si él está tratando de ocultar algo". "Por tanto, hay figuras del movimiento Maga, como la congresista Taylor Greene, que deciden romper con Donald Trump".

Según informaciones que, en un inicio, quedaron ocultas, Trump habría tenido un encuentro con una mejor de 13 años a la que forzó a practicarle sexo oral y ella le mordió, algo que contó en una entrevista con el FBI.

A pesar de ello, la acusación no ha tenido consecuencias para el presidente de Estados Unidos ya que, como señala María Ramírez, la joven "retiró la denuncia" y el FBI no avanzó más en su investigación.

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