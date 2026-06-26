El abogado de Ábalos, sobre la sentencia de Aldama: "El PP pidió la rebaja solo cuando designó a Sánchez como número uno"

laSexta Columna entrevista al abogado de Ábalos, Marino Turiel, que asegura que el PP no pidió la rebaja de condena de Aldama hasta que acusó a Sánchez: "Eso es lo que se buscaba, por supuesto, sin ninguna acreditación".

La declaración de Víctor de Aldama en el juicio por el caso mascarillas ha corroborado parte de las pesquisas policiales, pero él ha querido ir más allá y ha señalado también a la financiación del PSOE.

La sentencia reconoce que la colaboración de Aldama le ha servido para no entrar en la cárcel. El nexo corruptor ha quedado contento y le bastará con hacer trabajos comunitarios durante un año.

El Supremo ha reducido la condena incluso más de lo que quería el Partido Popular, que ya había rebajado su petición de pena como acusación popular.

Un punto en el que Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, apunta que "el PP, que encabezaba las acusaciones populares, pide la rebaja solo cuando se designa a Pedro Sánchez como número uno. Eso es lo que se buscaba, por supuesto, sin ninguna acreditación".

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