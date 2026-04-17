Julie K. Brown no cree que Epstein se suicidase: "No creo que fuera capaz de ahorcarse en esa celda"

La muerte del magnate en la cárcel de Nueva York está rodeada de incógnitas. Muchos señalan que podría haberse dado un caso de negligencia por parte de las autoridades, ya que Epstein debía estar bajo vigilancia en su celda.

Tras la publicación de la investigación llevada a cabo por Julie K. Brown y el 'Miami Herald', se detuvo a Jeffrey Epstein. El fiscal del distrito sur de Nueva York agradeció a la periodista y al medio la publicación y, además, afirmaron que habían asumido el caso tras la publicación.

Pero, tras su detención, el magnate pasó solo un mes en la cárcel ya que, recién abierta la nueva investigación, murió en su celda del centro penitenciario. El pederasta apareció con señales de ahorcamiento y, según la versión oficial, fue un suicidio.

Según la investigación oficial, Epstein se suicidó en prisión, pero, como expone María Ramírez, subdirectora de 'elDiario.es', las autoridades también han reconocido que podría haber habido negligencia ya que "en principio Epstein estaba bajo la vigilancia por un posible riesgo de suicidio".

Como indica la periodista, la persona con la que estaba en la celda había sido liberada unas horas antes, las cámaras dejaron de funcionar y los vigilantes se quedaron dormidos. Todo ello "ha dado lugar a especulaciones".

Brown, por su parte, no cree que el magnate se suicidase. "No creo que fuera capaz de ahorcarse en esa celda en una litera más baja que su propio cuerpo", señala. Y añade: "Todo lo que he leído sobre lo que pasó la noche de su muerte me indica que no fue un suicidio".

Tras su muerte, un juez cerró formalmente la investigación abierta contra él. "En un mundo ideal, debería haber comparecido ante un jurado o un juez y haber sido enviado a prisión de por vida" afirma Brown, "pero, por otro lado, dado que las cosas sucedieron como sucedieron, creo que se les ahorró a muchas víctimas el dolor de tener que testificar y revivir todo el trauma que él les causó".

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