Rafael Fraguas, enviado especial a Oriente Medio que cruzó el estrecho de Ormuz repleto de minas en los 80: "Pasamos, pero con mucho miedo"

El periodista, que vivió en primera persona el conflicto entre Irán e Irak hace 40 años, compara la situación de entonces con la actual en territorio iraní y en el estrecho de Ormuz y dice que el desminado sería "muy complejo".

Rafael Fraguas, enviado especial de 'El País' a Oriente Medio en la década de los 80, se plantea en laSexta Columna la opción de si compensa realmente huir de un petróleo que sale del mismo lugar de donde salía hace 40 años: un exótico estrecho de Ormuz que anteriormente ya fue campo de batalla entre Irán e Irak.

"Irak en su guerra con Irán, que duró ocho años, quería fundamentalmente impedir que Irán exportara 2.300.000 barriles diarios que entonces estaba exportando. Entonces minó todo ese contorno y también el propio Estrecho de Ormuz", narra el experto.

Rafael Fraguas, de lenguaje marinero, es en realidad periodista y vivió en primera persona esa guerra entre Irán e Irak atravesando este peligroso estrecho de Ormuz también minado a bordo de un petrolero español. "Un petrolero, para girar 20 grados tarda media hora. Entonces imaginad con una mina que te encuentres a proa. No te da tiempo y te vuela", recuerda.

"Nos subimos a la cubierta con prismáticos y uno pegó un grito terrible, todos asustados, la congoja nos subió a la garganta. Yo avisé al capitán del barco, que era de Bilbao, y le pregunté si no tenía un radar en el barco: tenía una pantalla enorme con un fondo negro y estaba llena de puntitos naranjas. Había 500. Cada puntito esos podía ser una mina o una lata de sardinas que tiró un marinero. Pasamos, pero con mucho miedo", expone.

Sin embargo, hoy Irán cuenta con un arsenal de más de 6.000 minas marinas y podría haber lanzado algunas en el estrecho de Ormuz. "El desminado en general es muy complejo incluso con las minas terrestres. Es muy difícil a veces para los propios minadores saber el sitio exacto en que han colocado la mina, esto es en las terrestres imaginémonos en las marinas", cuenta.

"Con inteligencia artificial es más fácil esa detección de las minas, y sí, podrían hacerlo, pero podrían tardar por lo menos tres o cuatro meses", zanja.

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