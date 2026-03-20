Alba Leiva, sobre el 'Millennium challenge' de Bush: "Querían medir las capacidades de actuación en un potencial conflicto"

Este ejercicio se organizaba en torno a dos equipos, uno azul y uno rojo. El primero correspondía al ejército estadounidense mientras que el otro que, aunque nos e identificaba con ningún país concreto, se podría decir que representaba a Irak.

Antes de que la Inteligencia Artificial llegara a la guerra, Bush decidió organizar el mayor juego de guerra de la historia de Estados Unidos en Irak con el llamado 'Millennium challenge'. Alba Leiva indica que este ejercicio de guerra fue "una simulación que organizó el Ejército de Estados Unidos para medir las capacidades de actuación en un potencial conflicto, en este caso, Oriente Próximo que no se mencionaba".

El ejército de EEUU "se organizaban en torno a lo que ellos llamaban el equipo azul y en frente tenían el equipo rojo, que no identificaban con ningún país concreto". A pesar de ello, por cómo estaba organizada esta estrategia, "podríamos decir que es el propio Irán o, en ese momento más bien, Irak", añade la analista de 'El Orden Mundial'.

Al frente de ese ejército enemigo estaba un exmarine, Paul Van Riper, que consiguió imponerse. Se puedo ver, como señala Leiva, que "a pesar de tener todas las capacidades militares a su favor, ese supuesto Irán o Irak salía vencedor".

Van Riper, por ejemplo, utilizaba las llamadas a la oración para activar órdenes de ataque. "Estados Unidos tenía en frente a enemigos o situaciones que eran más complejas de atajar de lo que ellos creían", cuenta la analista de 'El Orden Mundial', "la realidad es que luego se forzó a los mandos del equipo rojo para que se ajustasen a un guion y todo saliese según lo previsto".

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