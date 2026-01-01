De la vivienda a las tarifas de móvil y los peajes: las subidas de precios romperán récords en 2026

Los detalles María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, explica que los precios de la vivienda alcanzarán máximos "de forma simultánea".

El nuevo año traerá un aumento significativo en los precios, especialmente en el sector inmobiliario, donde se espera que los precios de la vivienda alcancen cifras récord. Según María Matos de Fotocasa, la compra de viviendas podría subir entre un 5% y un 10%, mientras que el alquiler podría aumentar hasta un 12%. Este encarecimiento se debe al desequilibrio entre la alta demanda y la oferta limitada, afectando más a ciudades como Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Málaga. Además, subirán las tarifas de móvil e internet, los peajes y el recibo del agua. Sin embargo, las ayudas al transporte público se prorrogarán, manteniendo descuentos y añadiendo un abono único nacional.

El inicio del nuevo año llegará acompañado de importantes subidas de precios que afectarán a distintos aspectos de la vida cotidiana, siendo la vivienda el ámbito donde el incremento será más notable. No es ninguna sorpresa para los expertos: el mercado inmobiliario se prepara para registrar cifras récord.

Según explica María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, los precios de la vivienda alcanzarán máximos "de forma simultánea". En el caso de la compra, la subida se situará entre el 5% y el 10%, de acuerdo con las estimaciones de los especialistas del sector. Sin embargo, el alquiler será el segmento más castigado, con aumentos que podrían llegar hasta el 12%.

La principal causa de este encarecimiento es el fuerte desequilibrio entre la elevada demanda y una oferta claramente limitada. Las ciudades donde este impacto se dejará sentir con mayor intensidad serán Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Málaga.

Pero la vivienda no será el único gasto que suba en los próximos meses. Las tarifas de móvil e internet también se encarecerán y es que las propias operadoras han confirmado incrementos de entre el 3% y el 4% en sus precios.

A ello se suma un aumento generalizado de los peajes, que se notará especialmente en las autopistas de titularidad privada, frente a las estatales, donde el impacto será menor.

El recibo del agua tampoco se mantendrá al margen de las subidas. Aunque el incremento será más moderado y dependerá de cada municipio, se estima una subida media de entre el 2% y el 4%, lo que supondrá menos de un euro más al mes para un hogar medio.

Frente a este contexto de encarecimiento general, hay una buena noticia en materia de transporte público. El pasado 23 de diciembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la prórroga de las ayudas al transporte. De este modo, se mantendrán los descuentos, entre ellos el 40% en el bono de 10 viajes y el 50% en el abono mensual.

Además, se incorporará una novedad destacada: un abono único nacional que podrá utilizarse a partir del próximo 19 de enero.

