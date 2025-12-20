Sor Marta recuerda el éxito que tuvieron sus jornadas para "vocacionadas": "Se nos fue un poco de las manos"

La película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, refleja la realidad de muchas chicas que sientes que su vocación las puede llevar a ingresar en una orden religiosa. Pero, ¿es una muestra real de un cambio social?

Muchas chicas tienen dudas sobre si su vocación las puede llevar hasta la vida consagrada. Por ese motivo, muchos monasterios ofrecen jornadas espirituales que les permiten saber cómo es la vida de las religiosas.

Sor Marta, una monja benedictina popular en las redes sociales gracias a sus vídeos, ofrecen este tipo de jornadas en su monasterio. "Nosotras desde hace varios años, desde esta felicidad que nos da esta vocación, queríamos ofrecerlo, queríamos dar a conocerlo a chicas que pudiesen estar pensando en una vocación", cuenta la monja.

"Se hizo viral"

Sor Marta cuenta que el pasado verano abrieron las puertas a estas chicas vocacionadas que querían vivir esa experiencia con ellas. "Se nos fue un poco de las manos", recuerda, "hubo 700 correos e hicimos 100 videollamadas".

La religiosa se vio muy sorprendida por el volumen de solicitudes y, sobre todo, por la juventud de las interesadas. Aunque, como desvela, ella se puso en contacto con el convento cuando tenía 16 años enviando un mail a la abadesa.

'Los Domingos'

Esa vocación tan joven se refleja, por ejemplo, en la película 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, estrenada recientemente. En ella, una joven de 17 años anuncia a su familia que quiere vivir con monjas de clausura. Según su directora, que es atea, busca explorar el adoctrinamiento religioso, aunque el film ha recibido los elogios de la Iglesia católica, que la considera una muestra más de un cambio social.

Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que "el lenguaje religioso y una cierta apertura a la espiritualidad está de moda, y lo vemos en películas o en la música". La periodista Cristina López Schlichting cuenta que entre las personas que actualmente tienen 70 y 80 años, que lucharon contra el franquismo, se identifica lo religioso "como parte del nacional catolicismo que detestaba a la iglesia, detestaba lo espiritual, yo creo que eso ha pasado a la historia". "Ahora mismo la gente joven se hace la pregunta sobre el sentido de las cosas", concluye.

