El PSOE cierra 2025 mirando a 2027 entre incógnitas políticas y judiciales y con Sánchez resistiendo en Moncloa

El PSOE se despide de 2025 con un mensaje de optimismo. En un vídeo difundido por el partido, los socialistas reivindican el año que termina como "un año valiente, un año justo" y se muestran convencidos de que seguirán en el Gobierno.

"Queda mucho camino por recorrer. Seguimos", señalan, reforzando la idea de que el presidente Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura "hasta 2027 y más allá". Sin embargo, la gran incógnita política con la que arranca el nuevo año es si el líder socialista logrará mantenerse en Moncloa o si el escenario desembocará en un adelanto electoral.

Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronostica un final anticipado del Gobierno y asegura que "en el año 2026 Sánchez no podrá aguantar en el Gobierno".

Uno de los factores clave será el calendario electoral. En los próximos meses se celebrarán elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Para el PSOE, estos comicios serán una prueba de resistencia territorial, especialmente después del duro resultado sufrido en Extremadura.

Pese a ello, desde el partido trasladan confianza y aseguran que están "más fuertes que nunca". El resultado de estas elecciones puede influir de manera directa en el clima político nacional y en la estabilidad del Ejecutivo.

Otro elemento determinante será la evolución de varios frentes judiciales. En los próximos meses se sentarán en el banquillo el hermano de Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, quien ha defendido públicamente su inocencia.

Desde el PP, Feijóo suma a estos casos otros posibles frentes, como una eventual investigación por financiación irregular del PSOE o las responsabilidades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tensión con sus socios

Precisamente, la confirmación de una financiación irregular es una de las líneas rojas marcadas por algunos socios del Gobierno. ERC y otros aliados han advertido que, si se demostrara, pedirían elecciones.

La estabilidad de la legislatura también dependerá de la relación con los socios ya que El PNV reclama el traspaso de una treintena de competencias pendientes del Estatuto de Gernika, mientras observa con atención la evolución judicial y política. Otra incógnita es si el Gobierno logrará restablecer las negociaciones con Junts, actualmente rotas.

Un posible retorno de Carles Puigdemont a España podría allanar el camino, aunque todo depende de la decisión de la justicia europea sobre la aplicación de la amnistía. Con elecciones autonómicas decisivas, juicios pendientes y un equilibrio parlamentario delicado, el futuro de la legislatura sigue abierto.

Sánchez insiste en que aguantará hasta 2027, mientras Feijóo habla de "el año del gran cambio". La respuesta a si el presidente podrá resistir o si habrá elecciones anticipadas dependerá de cómo evolucionen estos tres ejes: las urnas, los tribunales y los socios del Gobierno.

