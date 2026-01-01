Miles de personas celebran Nochevieja en la rave de Hellín (Albacete) tras ser desalojados horas antes

Los detalles La Guardia Civil mantiene un dispositivo de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al lugar, que garantiza en todo momento la movilidad de personas y vehículos en la zona.

Más de 1.000 vehículos se reunieron en el pantano del Cenajo, Hellín, para una fiesta rave de Año Nuevo que transcurrió sin incidentes. La Guardia Civil estableció un dispositivo de control y seguridad en las vías cercanas para asegurar la movilidad. La fiesta, no autorizada, comenzó tras varios intentos de disolución y traslado a otras localidades. Asistentes de varios países llegaron en caravanas y furgonetas. El alcalde de Férez tranquilizó a los vecinos y agradeció a las fuerzas de seguridad. El evento recuerda a una macrofiesta similar celebrada el año anterior en Ciudad Real.

Más de 1.000 vehículos se han congregado en el pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), para celebrar una fiesta rave con motivo del Año Nuevo, que durante la noche ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.

Fuentes de la Guardia Civil han informado este jueves a EFE de que el Instituto Armado mantiene un dispositivo de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al lugar, que garantiza en todo momento la movilidad de personas y vehículos en la zona.

Estas mismas fuentes han señalado que, aunque no se tiene una estimación exacta de asistentes, se calcula que han acudido más de 1.000 vehículos a esta fiesta no comunicada ni autorizada, que durante la noche del miércoles al jueves ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.

Ya fueron desalojados

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche de este martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madrugada del miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde finalmente consiguieron comenzar la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.

Además, en un mensaje publicado en redes sociales a última hora de este miércoles, el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, cuyo municipio se encuentra en las inmediaciones del pantano del Cenajo, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También hace justo un año, se organizó la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party 2025' en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.