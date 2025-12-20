Jaime Torroba, director de la fundación Hakuna: "Muchas personas llegan sin educación religiosa y se acaban bautizando"

¿Tiene relación el haberse formado en un colegio religioso con tener fe? Torroba expone que aproximadamente, la mitad de sus miembros no tienen ningún tipo de formación cristiana ni influencia religiosa en su entorno.

En nuestro país, los colegios e institutos religiosos concertados podían segregar a sus alumnos por sexos y seguir recibiendo financiación hasta la aprobación de la última ley de educación. Esto generó una oleada de protestas. A pesar de ello, muchos centros, afines al Opus Dei, se resisten a ello y quieren seguir separando a sus alumnos por sexos.

Cristina López Schlichting, no considera nociva la segregación por sexos. "Yo me he criado solamente con mujeres", cuenta, aunque sus hijos si que han asistido a centros mixtos. "Quizá las épocas cambian y también varones y hembras pueden relacionarse de una forma más armónica", reflexiona.

Para Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que el debate no está en cerrar las escuelas sino "qué es lo que el Estado, que representa a todo un conjunto de población, puede o debe financiar".

Sin formación cristiana

Jaime Torroba, director de la fundación Hakuna, expone que en este movimiento muchos de sus miembros llegan sin formación cristiana. "Hay personas que sí vienen con esa educación, pero otras que vienen con cero incluso se acaban bautizando a raíz de conocer Hakuna", explica.

Macarena Torres, directora de comunicación de Hakuna, y Pablo Lázaro, miembro del movimiento, sí que recibieron mucha influencia religiosa en su entorno familiar. Torres cuenta que su madre era profesora de religión, por ello siempre tuvo la fe presente.

Y ser educado en un entorno religioso puede llevar a los jóvenes a se más proclives a recibir la llamada de Dios. Algo que sucedió con sor Marta. La religiosa visitó un monasterio benedictino junto a su familia y ahí tuvo "una sensación tan extraña como agradable". "Yo sentí como que aquello que estaba buscando lo había encontrado ahí", añade.

"Nunca lo dije en el instituto"

Sus padres la apoyaron en su decisión. "Me dijeron que si era lo que a mí me hacía feliz, pues que ellos no tenían nada que decir", explica. Macarena descubrió Hakuna gracias a su familia la que la llevó a conocer Hakuna. "Me daba un poco de vergüenza", confiesa, "decir que me iba a Roma con un grupo que iban a rezar".

La joven, incluso, evitaba que en el contenido que subía a sus redes sociales se pudiera notar que visitaba la ciudad italiana con un grupo religioso. Sor Marta, al igual que Macarena, también, inicialmente, escondió que iba a ingresar en un convento. "Nunca lo dije en el insituto", explica, "decía que iba a estudiar trabajo social como mi madre".

