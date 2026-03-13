Ignacio Álvarez-Ossorio: "Podemos establecer un paralelismo entre lo que ocurre en Irán y lo que ocurrió en Irak en el año 2003"

Estados Unidos invadió Irak en el 2003. Aunque se justificaban afirmando que en el país había armas de destrucción masiva, la realidad es que esa invasión estuvo motivada por intereses petrolíferos.

Para entender qué está ocurriendo en Irán, se puede retroceder al año 2003, cuando otro presidente de Estados Unidos, en este caso George Bush, decidió invadir Irak. Al igual que ocurría hace 23 años, las bombas en ese país se notaron en nuestros bolsillos, a través de la subida del precio de la gasolina.

Como indica Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, es posible establecer un paralelismo entre lo que ocurre hoy en Irán y lo ocurrió en Irak en 2003. "Estamos un poco volviendo al pasado", señala, "directamente las superpotencias mundiales no tienen ningún problema en violar el derecho internacional para privar de sus recursos a los pueblos colonizados".

En ese momento, lo socios de Bush negaron que este ataque estuviera motivado por intereses petrolíferos, igual que hoy la justificación es la no demostrada amenaza nuclear de Irán.

En ese momento, la excusa fueron las armas de destrucción masiva. "La principal razón estratégica de la invasión de Irak era el petróleo y el precedente era lo que había ocurrido en Kuwait que fue una derrota de las fuerzas iraquíes, pero una derrota quemando el petróleo", indica Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. En 1990, Irak invadió a su país vecino, Kuwait, y cuando Bush intervino los iraquíes se retiraron, quemando cientos de pozos petrolíferos durante su marcha.

Álvarez-Ossorio recuerda que lo primero que hicieron las tropas norteamericanas cuando tomaron Bagdad y derrotaron al régimen de Saddam Hussein, "lo primero que hicieron fue tomar el Ministerio de Petróleo dejando muy claro cuáles eran sus intereses".

La subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos señala que, tras los atentados del 11S, "EEUU vio que era muy fácil justificar una guerra para asegurarse todos estos recursos". Pero, hoy en día, gracias a documentos desclasificados, se sabe que dos años antes de que cayeran las Torres Gemelas, el gobierno de Bush ya había identificado en mapas los campos petrolíferos iraquíes más interesantes.

"Las grandes empresas petroleras americanas tenían todos los ojos puestos en el petróleo iraquí porque controlarlo suponía un aumento de la capacidad de exportación muy grande", afirma Meneses.

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