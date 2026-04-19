¿Quién es Ghislaine Maxwell, la única condenada por el caso Epstein?

Maxwell era hija de un magnate británico que falleció en extrañas circunstancias. Sus contactos le permitieron al propio Epstein ampliar su círculo y, además, también participó en su red de abusos de menores y tráfico sexual.

Jeffrey Epstein consiguió rodearse de políticos, millonarios y todo tipo de personas conocidas a nivel mundial, incluso de eminentes científicos, a los que invitaba a su isla privada, Little Saint James, un paradisiaco lugar en las Islas Vírgenes al que también llevaba a menores de edad de las que abusaban él y otros hombres.

María Ramírez, subdirectora de 'elDiario.es', indica que a través de la investigación del 'Miami Herald' se pudo conocer "la cantidad de mujeres que pasaban por ahí y que, a veces, reclutaban en los colegios o, realmente, en la zona y luego que las movían de un país a otro".

Julie K. Brown se dio cuenta de que muchas de estas víctimas eran vulnerables. Muchas provenían de entornos pobres o de clase media. "Eran chicas jóvenes desfavorecidas que, en cierto modo, estaban perdidas", expone. Epstein las manipulaba, asegurándoles que, de alguna manera, las iba a ayudar para, de esta manera, atraparlas en su red.

En esta red pedófila le ayudaba Ghislaine Maxwell, que había sido su pareja. Como indica la subdirectora de 'elDiario.es', esta le ayudó a establecer esa red de mujeres y participó en los abusos. "Ella realmente es quien también manejaba las conexiones con otros poderosos, ayudando a Epstein y no sólo en esta red de mujeres, sino también un poco a mantener esta especie de show ambulante que llevaban de un lado a otro", cuenta.

Maxwell era la hija de un magnate británico que había muerto en extrañas circunstancias tras estafar a sus trabajadores. Esta le presentó Epstein, entre otros, al príncipe Andrés, hermano de Carlos III.

Ghislane conseguía chicas para ponerlas en manos de Epstein y esas niñas, a su vez, reclutaban a otras. Así, se fue formando una red en la que abusaron de cientos de adolescentes.

Gracias a los archivos que se han desclasificado, hoy se sabe que a Epstein también le ofrecían mujeres de otras partes del mundo. Pero la única que está en prisión por esos abusos es Maxwell, que ha sido condenada a veinte años de cárcel por tráfico sexual.

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