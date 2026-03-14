Ignacio Álvarez-Ossorio, sobre la guerra en Irán: "No se tiene ningún tipo de idea de qué va a pasar el día después"

El motivo real de la invasión de Irak por parte de EEUU, que se produjo en 2003, fueron los intereses petrolíferos del presidente George Bush, y de su vicepresidente, Dick Cheney.

En el año 2003, Estados Unidos invadía Irak. A pesar de que justificaron la invasión afirmando que este país de Oriente Medio contaba con armas de destrucción masiva, el motivo real de esa invasión fueron los intereses petrolíferos del entonces presidente estadounidense, George Bush.

Este provenía, directamente, del sector energético, Dick Cheney, el vicepresidente, también tenía vínculos muy estrechos con el lobby petrolífero. En concreto, con Halliburton, una empresa que hizo negocios multimillonarios con la invasión de Irak.

Esta empresa es una petrolera que había dirigido Cheney. Años después de la invasión, un general que había estado al mando de las fuerzas estadounidenses en Irak confirmó el origen económico de la guerra.

"John Abizaid era el comandante del comando central durante la invasión de Estados Unidos en Irak, él tenía acceso a toda la estrategia y a todas las razones verdaderas que llevaron a Estados Unidos a invadir Irak", señala Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

Cheney, por su parte, justificaba la invasión con motivos más nobles. Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, explica que se decía que Irak "iba a ser un remanso de paz, un modelo democrático que iba a contagiar a toda la región".

La realidad fue muy diferente, ya que el resultado, como señala, fue "caos, desorden, inestabilidad y cientos de miles de muertos". "Da la impresión de que, en esta ocasión, también se sabe cómo descabezar al régimen, pero no se tiene ningún tipo de idea de qué va a pasar el día después", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Guerra en Irán: Trump la hace, tú la pagas' en atresplayer.