Ian Gibson cuenta cómo descubrió a García Lorca: "Quedé hechizado por aquel mundo mágico"

El experto en el poeta, cuando apenas hablaba castellano, descubrió en una librería el 'Romancero Gitano'. Tenía, tan solo, 18 años.

Uno de los grandes expertos en la figura de Federico García Lorca es Ian Gibson. Como cuenta a laSexta Columna, su pasión por el escritor comenzó cuando él tenía 18 años "y muy poco castellano".

"Y un día en una librería de ocasión me encuentro con un volumen de tres tomos encuadernados, lo bajo y lo empiezo a mirar y el primer libro es el 'Romancero Gitano' de un tal Federico García Lorca", recuerda, "abro el libro y veo que hay un poema que se llama 'Romance de la Luna, luna'". El escritor confiesa que se quedó "hechizado por aquel mundo mágico".

Gibson viajó a Granada en los años 60 con el objetivo de localizar a una persona imprescindible en esta historia: Manuel Castilla Blanco, apodado 'El Comunista'. Se dice que él fue el que enterró al escritor cerca de un olivo.

"Lo matan allí, cerca de un olivo, yo fui allí con el enterrador, Manuel Castilla Blanco. Era peligroso llevar a un extranjero, a un guiri allí, estaba prohibido, pero me llevó y con la total convicción de que él enterró aquellos cuerpos allí", relata Gibson.

El escritor grabó las palabras de Castilla Blanco contándole que había enterrado su cuerpo en un "rodal", una palabra que, en ese momento, Gibson no entendía. 'El Comunista' le contó que tenía claro que él enterró ahí a García Lorca, "al maestro y los dos hermanos".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Lorca, el poeta que venció' en atresplayer.

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