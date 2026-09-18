Víctor Fernández, tajante, señala que Lorca fue asesinado: "Lo mataron con todo el odio del mundo"

El poeta, poco después de ser detenido, fue trasladado hasta un paraje de Alfacar donde, de madrugada, fue asesinado junto a Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Tras ser detenido, Federico García Lorca fue trasladado hasta el gobierno civil de Granada. Luis Rosales y su hermano José se trasladaron hasta este lugar para intentar liberarlo. "Luis Rosales tiene un enfrentamiento muy fuerte con Ramón Ruiz Alonso", cuenta el periodista Víctor Fernández.

Los hermanos Rosales eran camisas viejas de Falange y cuestionaron que Ruiz Alonso se presentara en el domicilio de un superior, sin una orden, para detener a su amigo. Este respondió que lo hizo bajo su única responsabilidad.

Los Rosales intentaron convencer a José Valdés, gobernador Civil, pero no lograron su objetivo y su esperanza murió cuando el poeta fue trasladado a Víznar, a 10 kilómetros de Granada, un lugar "al que iban los desaparecidos", señala Fernández.

Durante la madrugada fue trasladado, con otros, hasta Alfacar. En el olivo en el que fue asesinado todavía se pueden ver los impactos de las balas. Sus verdugos, después, se regodearon en su hazaña. Fernández indica que los asesinos, por la mañana, celebraban sus crímenes en un bar de Granada donde metían la bala y se bebían el vino con la bala dentro.

La noticia del asesinato de Lorca corrió como la pólvora y llegó a la prensa internacional, que preguntaron a Franco, en mitad de la guerra, por este hecho. "Él no fue fusilado, él fue asesinado", asevera Fernández. "Para ser fusilado había una sentencia, etc. aquí no, aquí es un grupo de hombres armados que van allí y lo matan con todo el odio del mundo", concluye, junto a Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

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