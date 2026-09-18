Pepa Merlo, sobre La Barraca de Lorca: "La derecha les acusa de ser un elemento político de propaganda de la Segunda República"

El poeta formaba parte de un grupo cultural compuesto por universitarios que recorría España para llevar el teatro a lugares alejados de las vías de intercambio cultural habituales.

Federico García Lorca fue asesinado hace 90 años y ese hecho sigue despertando muchas preguntas. El escritor formaba parte de un grupo conocido como La Barraca, que llevaba la cultura y el teatro por todos los pueblos de España.

"La Barraca era un grupo de teatro formado por universitarios que llevaba al medio rural fundamentalmente obras de clásicos y alguna obra también de autores contemporáneo", explica Sofía Rodríguez Bernís, sobrina del actor Rafael Rodríguez Rapún. "Hacían las campañas sobre todo en verano", señala, "y se trataba precisamente de, en camiones, llegar a sitios muy alejados de las vías de intercambio cultural habituales para mostrar obras de teatro".

El actor trabó amistad con el codirector del grupo, García Lorca. El periodista cultural Víctor Fernandez cuenta que Rodríguez Rapún hacía, a veces, de secretario del propio escritor. "Se encarga de pasar a limpio los manuscritos de Lorca. Lorca tenía muy mala letra y eso lo hacía muy difícil para sus editores. Es su cómplice", comparte.

Ambos tenían una intensa complicidad que queda patente en algunas fotografías que todavía conservan Sofía y Margarita, sobrinas del actor. En las imágenes se pueden leer, además, las dedicatorias que el escritor dejaba a su compañero: "A Rafael, recuerdo de su entrañable y leal camarada Federico. Y después un dibujo con el símbolo de La Barraca, la máscara y la rueda que dice barraca barraquita".

Pero este inofensivo grupo cultural se convertía, muy pronto, en el objetivo de la derecha reaccionaria. "La derecha arremete contra La Barraca porque les acusa de ser un elemento político de propaganda de la Segunda República", explica Pepa Merlo, filóloga, experta en Lorca.

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