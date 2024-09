El Gobierno de Franco actuó con hipocresía con los marineros atacados del 'Sierra Aránzazu'. Por un lado, el ministro de turno aparecía con las víctimas en el NO-DO, pero a la vez, las familias guardan un recuerdo mucho más amargo.

"La acogida aquí a Madrid, siendo correcta, fue digamos de bajo perfil", comenta Óscar San Jacinto, hijo de uno de los supervivientes, que asegura que "no se le dio un gran bombo y platillo queriéndoles homenajear como a unos héroes".

Lo único que seguro les quedó a las víctimas fue una medalla que, 60 años después, Óscar muestra en el vídeo sobre estas líneas. Un obsequio que, no obstante, fue de Radio España, no del Estado español. "Reconocimientos oficiales no me consta que hubiera", asegura Óscar.

La única referencia a una indemnización la hemos encontrado en un periódico que informa que cada familia habría recibido 10.000 pesetas. Un dinero del que nunca oyeron hablar los familiares entrevistados por laSexta Columna, y que en cualquier caso no sació a nadie. "Nosotros mantuvimos la medalla, pero hay otras personas que la vendieron o fundieron el oro para hacer otras piezas de joyería o cadenas", apunta Rubén Abal, nieto de otro de los supervivientes.