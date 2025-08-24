La crisis alemana golpea a empresas en España: "Se van a producir a Polonia y Turquía porque tienen salarios menores, para ellos somos caros"

LaSexta Columna analizó en uno de sus programas la crisis económica que afectó a Alemania y que se ha expandido a sus comercios fuera del país. Una de las empresas perjudicadas fue BSH, que planeaba cerrar algunas de sus plantas en España.

Alemania se encuentra en una situación económica complicada. Tanto es así que la sociedad se ha visto golpeada por una crisis que se ha expandido a sus comercios fuera del país.

Entre los territorios afectados se encuentra España, que cuenta con un gran número de empresas alemanas en municipios como Equíroz, Pamplona. Por su parte, David y Ainara se conocieron cuando emprendieron el mismo camino laboral en BSH y contaron en 2025 a laSexta Columna que no permitirían el cierre de la planta en la que trabajan.

"La empresa dice que hay bajadas de pedidos, dice que lleva mucho tiempo que cae la producción y que es el impacto de Asia, pero nosotros aquí claramente vemos una deslocalización", aseguró el secretario general de CC.OO. Industria en Navarra, Josema Romeo.

Asimismo, indicó que, de esta manera, se iban "a producir a Polonia y a Turquía": "Tienen salarios menores y menos derechos laborales que nosotros. Para ellos somos caros". Es por ello que toda la planta, de 600 empleados, se manifestaron porque no les quedaba "nada más que luchar y meter ruido".

