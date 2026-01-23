Hans Laguna explica cómo nació el mito de Julio Iglesias: "Su historia era moralmente atractiva para los cánones del franquismo"

Siempre se contaba que Julio Iglesias era una figura muy prometedora en el Real Madrid, pero que un accidente de coche hizo que tuviera que colgar las botas y comenzara a cantar. Pero ¿qué hay de cierto en esta historia?

Julio Iglesias es uno de los cantantes españoles más populares a nivel internacional. Sus canciones han conseguido traspasar fronteras, convirtiéndole en una leyenda de la canción. Pero ¿cómo nació ese mito?

El artista se popularizó gracias a su participación en el festival de la canción de Benidorm. Como señalaban en el NODO, el artista "iba para futbolista", pero un accidente de coche truncó su carrera deportiva. A pesar de ello, Iglesias consiguió triunfar en el concurso con la canción 'La vida sigue igual'.

"Sirvió para construir parte de su leyenda", expone Xosé Hermida, periodista de 'El País', "iba para futbolista, una desgracia se interpuso en su camino, que fue aquel accidente de tráfico y tuvo que dejar el fútbol y se convirtió en un gran cantante".

Hans Laguna señala que esta historia era "moralmente muy atractiva para los cánones del franquismo", aunque si se analiza con detalle, como indica el sociólogo, "se empiezan a encontrar inexactitudes". El propio Iglesias se dedicó a alimentar esa leyenda.

Laguna expone que el propio artista reconoció que no estaba "ni muy dotado ni muy volcado en su carrera futbolística". El autor de 'Hey! Julio Iglesias y la conquista de América' añade que su padre, el doctor Iglesias Puga, contaba que a su hijo le gustaba más "ir de fiesta y detrás de faldas" que entrenar, "pero interesaba hacer circular esta imagen de que realmente se truncó una carrera deportiva muy exitosa".

Iglesias solo llegó a jugar como portero del Juvenil B del equipo blanco. Pero una película supuestamente biográfica, pensada para fabricar un ídolo acorde a la dictadura, hizo creer a todo el mundo que iba para estrella del fútbol. "Esta película fue producida por una productora vinculada al Opus Dei y la idea era convertir a Julio en un ídolo juvenil que también pudiera conectar con un público más mayor", concluye, "era un producto para las adolescentes y para sus madres".

