Ahora

un fenómeno que va a más

Los influencers como reclamo en festivales de cine: su presencia incomoda al gremio por no priorizarlos y el nulo interés que demuestran en el séptimo arte

¿Qué han dicho? Tras la celebración de los Premios Goya la actriz Silvia Abascal destacó: "Yo soy académica, tengo tres nominaciones a los Goya y no tenía entrada". Frente a estas críticas, Lola Lolita salió del paso afirmando "que al final la gente siempre tiene que sacar inquina de algo".

Dulceida en los Premio Goya.Dulceida en los Premio Goya.Europa Press
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Con su extensa red de seguidores, los influencers son un reclamo para que los eventos ganen visibilidad. "Mil millones de gracias por invitarme un año más, espero veros el próximo", agradecía Lola Lolita, quien acumula 18 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, su invitación al Festival de Málaga.

Como ella, más influencers han pasado por él esta semana. Una presencia que incomoda a aquellos que pertenecen al mundo del cine y se quedan fuera de estos eventos. De hecho, tras la celebración de los Premios Goya el pasado 28 de febrero la actriz Silvia Abascal destacó: "Yo soy académica, tengo tres nominaciones a los Goya y no tenía entrada".

Frente a estas críticas, Lola Lolita salió del paso afirmando "que al final la gente siempre tiene que sacar inquina de algo". Pero lo cierto es que al gremio le molesta no solo que no se les priorice, sino también la nula vinculación e interésque algunas influencers demuestran con el séptimo arte. Así ocurrió con Ona Gonfaus, quien acumula 1,8 millones de seguidores en TikTok y 566.000 en Instagram.

En el Festival de Málaga una periodista del canal 101 televisión le pidió que le recomendara alguna película. "Pues no sé ahora, una peli, qué rollo", respondió la joven. "Alguna española, ya que estamos aquí", le insistió la reportera, a lo que ella contestó, generando una gran polémica: "La nueva de ocho apellidos [una película de 2023]".

Mientras, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendía que hay sitio para todos: "Me parece muy bien y es muy importante que la cultura llegue a mas gente". Pero la realidad es que este fenómeno va a más. Sobre la alfombra roja de los Goya posaron Dulceida, Laura Escanes y Eva Ruiz, que acumulan en sus redes sociales millones de seguidores.

Pero mientras ellas acudían radiantes, miembros de la industria del cine se quedaban sin invitación. "He dado las gracias al público que se pronunciaba en nombre de las que no fuimos invitadas", ha dicho Yolanda Ramos. Por su parte, desde la Academia de Cine han asegurado que a los influencers los invitan los patrocinadores de la gala.

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