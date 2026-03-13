¿Qué frustró la creación de un gasoducto que unía Qatar con Turquía para llevar petróleo y gas a los países europeos?

Una de las grandes potencias que en contra de la creación de este gasoducto era Rusia, ya que perdía temer cuota de mercado en la Unión Europea.

En 2011 la mecha de la revolución prendió con la Primavera Árabe, con el objetivo de pedir democracia en Oriente Próximo, también en países como Siria, un país que, como señala Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, "estratégicamente, ha sido siempre muy importante en el mundo árabe".

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, indica que es un país "clave en Oriente Medio". Este comparte fronteras con países como Turquía, Irak, Líbano, Jordania o Israel. "Es un actor a tener en cuenta", añade.

Las protestas en Siria dieron paso a una guerra civil, en la que el régimen de Bashar al-Asad resistió, durante años, gracias a la ayuda de países aliados como Irán. Esa alianza de al-Asad con Irán, fue lo que provocó que en 2009 se rechazara el macroproyecto de gasoducto que unía Qatar con Turquía, pasando por Siria.

Rusia, como expone Álvarez-Ossorio, era una de las grandes potencias internacionales que se interponía a la construcción de ese gasoducto "por temer perder cuota de mercado en la Unión Europea y que se creara un gasoducto que rivalizaba contra los propios gasoductos que patrocina Putin".

"Irán tenía el plan de construir un gasoducto desde Irán pasando por Irak, luego por Siria, para llevar el petróleo y el gas a los países europeos", cuenta la politóloga Nazanin Armanian. Los europeos, como expone, "estaban encantados". Pero, como señala, "Israel jamás permitiría que Irán volviera a la economía de la región y Estados Unidos no permitiría el control sobre esos gasoductos".

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