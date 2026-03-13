Nazanin Armanian advirtió, hace 20 años, que EEUU atacaría Irán: "Los ayatolás no tienen vínculos directos con EEUU"

La politóloga señala que EEUU busca tener el control de los recursos energéticos del Golfo Pérsico. Y, aunque los ayatolás sean "capitalistas", siempre pueden ponerse en contra de EEUU.

Desde el inicio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, se ha puesto el foco en Oriente Medio y en el interés que despierta este territorio para el país liderado por Donald Trump.

Uno de los países que podemos encontrar en este territorio es Qatar, un lugar que, como señala Ignacio Álvarez-Ossorio, "es el principal productor de gas licuado a nivel mundial". Las reservas de gas licuado, además, son compartidas geográficamente con Irán.

Cuando Donald Trump visitó Qatar no dudó en compartir que habían hablado sobre este país. "El control de esa bolsa de gas es clave para la economía mundial, aunque se exporta sobre todo a los países asiáticos, no a los países occidentales", indica el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM.

"Estados Unidos, ante la inseguridad del Golfo Pérsico, pensaron 'vamos a construir un gasoducto desde el Golfo Pérsico para que llevara el gas y petróleo de los países árabes a los países europeos'", añade Nazanin Armanian.

La politóloga iraní ya advirtió, hace casi 20 años, que el ataque de EEUU a Irán ocurriría con el objetivo de tener el control de los recursos energéticos del Golfo Pérsico. Como expone, los ayatolás "son de derechas" y capitalistas, pero, a la vez, "no tienen estos vínculos directos con EEUU por lo tanto siempre pueden convertirse en contra".

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