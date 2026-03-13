Ignacio Álvarez-Ossorio expone que el genocidio en Gaza está motivado por el deseo de Israel de controlar sus reservas de gas

Israel tiene la necesidad de controlar Gaza Marine, la principal reserva de gas de toda la región. Si consigue anexionar el territorio también conseguirá poseer sus recursos.

Frente a las cosas de Palestina, en el año 2000, apareció una gran bolsa con reservas de gas. Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, expone que una de las razones que explica el genocidio en la Franja de Gaza sea "sea precisamente la necesidad de controlar Gaza Marine, que es la principal reserva de gas de toda la región". "Si desaparece Palestina, si anexiona su territorio, pues obviamente te quedas con sus recursos", señala.

La politóloga Nazanin Armanian apoya esa tesis. "El principal motivo del genocidio palestino es su territorio y su gas", afirma. Considera que Israel "quiere apoderarse del territorio, pero sobre todo por el gas, el gas de Gaza es principal motivo del genocidio palestino".

"El gas es un elemento que a Israel le da mucha independencia estratégica, y que tanto ahí, como en el Líbano como en los altos del Golán intenta apropiarse de esos recursos", añade Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

Meneses, que durante 25 años ha trabajado como corresponsal en la región, estuvo en el año 2024 en la frontera cubriendo el conflicto y muchos libaneses le transmitieron que cuando Netanyahu acabara con Gaza, volvería a arrasar con Líbano, "eso es lo que vemos estos días".

La intención del primer ministro de Israel es extender sus fronteras y revindicar territorios ricos en recursos. "Con la caída del régimen de Asad ha visto cómo hay otra oportunidad para seguir arañando más territorio y controlar puntos estratégicos", afirma Meneses.

"Lo que quiere ahora es control sobre el petróleo y gas iraní, pero sobre todo quiere destruir Irán, para que nunca, de aquí a décadas, pueda levantar cabeza y cuestionar su hegemonía", señala Armanian.

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