Si una estrella mundial como Vinicius sufre racismo, ¿qué ocurre con un futbolista semiprofesional fuera de los grandes focos? laSexta Columna conversa con Bouba Barry, jugador que, como el astro brasileño, es extremo izquierdo y marca golazos. Explica que, en el momento en que sucedieron los insultos al jugador del Real Madrid "estaba en frente de la tele sentado y hasta ahí me sentía mal".

"Lo que la gente no entiende es que cuando me insultas por mi color de piel, cuando haces el ruido del mono, los jugadores negros que no están en el campo, que están viendo la tele, están sufriendo racismo", apunta el exfutbolista del Barcelona Lilian Thuram. Bouba afirma en el vídeo sobre estas líneas que también ha sufrido insultos de odio en el campo: "Me decían 'puto negro', 'negro de mierda', pero mi educación no me permitía responder a ese tipo de cosas". También añade que, ante estas situaciones, "realmente te sientes mal, te sientes como una mierda".

Este racismo Bouba también lo ha sufrido fuera del campo: "No sé por qué la gente cuando te subes en el autobús se tapa la nariz", comenta este joven futbolista que esta temporada ha cumplido parte de su sueño jugando en Velez-Málaga cedido por el Cádiz.