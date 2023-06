Vinicius Jr. ha sido el último en enfrentarse al racismo dentro de un estadio. Tuvo que regatear insultos en Valencia desde su llegada al campo y este odio siguió dentro hasta que el jugador dijo basta. "Gracias a ser una estrella mediática va a haber una sanción ejemplarizante y van a descender otra vez los episodios racistas", afirma el periodista Salvador R. Moya.

Sin embargo, para algunos aficionados, si Vinicius sufrió la ira de sus rivales, fue porque él mismo la había provocado: "Cuando llegó le dijeron que era un mono, ¿por qué? Porque ya se ha burlado bastantes veces del Valencia", apunta en el vídeo sobre estas líneas un seguidor en Mestalla, mientras otro comenta sobre el jugador del Real Madrid que "donde va él siempre existe una provocación".

"Estuve en España y un periodista trató de hacerme entender que no era racismo realmente lo que Vinicius sufría. Era sólo que no les gustaba su personalidad y que, de hecho, él era el responsable de todo eso, pero no hay nada más racista que decir eso", defiende tajante el exfutbolista del Barcelona Lilian Thuram.