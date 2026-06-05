Elena Herrera: "Al PSOE debe exigírsele algo más que minar la credibilidad de los jueces"

Después de que la Guardia Civil entrara en la sede del PSOE, algunos miembros del Partido Socialista expusieron sus dudas sobre este suceso, señalando que se quería derribar al gobierno con métodos nada democráticos.

El día que la UCO llegó a la sede del PSOE, se produjo en el Congreso de los Diputados un oportuno simulacro de emergencia. Los diputados tuvieron que abandonar el edificio durante varias horas, y, al igual que el hemiciclo los miembros del Partido Popular no dudaron en señalar lo que estaba sucediendo en la sede socialista, algunos miembros del PSOE también trasladaron un discurso alarmista.

Por ejemplo, Óscar Puente no dudó en afirmar que se quería derribar al gobierno con "metodos, desde luego, nada democráticos". "Lo siento mucho, pero en las casualidades no creo y no me chupo el dedo", añadía.

Elena Herrera, periodista de 'eldiario.es', afirma que esta teoría de la conspiración "ha calado en una parte de la población y a la que yo creo que ha contribuido ciertos comportamientos que hemos visto en la judicatura en los últimos años". La periodista pone como ejemplo el caso del fiscal general del Estado que fue condenado, como indica, "sin una prueba directa de que él hubiera filtrado esa información".

Para José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', "un relato de la conspiración es una salida que han encontrado porque no ven nada racional a lo que agarrarse". "Creo que hay una parte del Partido Socialista de militantes, que a lo o mejor se sienten satisfechos con esa lectura, que los convierten víctimas de una especie de conspiración judeomasónica", añade.

"Al PSOE debe exigírsele algo más que minar la credibilidad de los jueces, deberían dar explicaciones de lo que ha ocurrido en lugar de parapetarse en ese tipo de justificaciones", añade Herrera. Para Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, "el discurso del 'lawfare' se cae por sí solo". No tiene absolutamente nada que ver con todo lo que rodea a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos, a Koldo García, a Leire Diez, eso es corrupción clarísima", afirma.

María Llapart, cronista parlamentaria de laSexta, afirma que la hoja de ruta del PSOE es muy clara: "Resistir, aguantar, apurar la legislatura y celebrar las elecciones cuando tocan". "Trasladar a los votantes del Partido Socialista, a los votantes de izquierda, la opinión pública, que este Gobierno no se va a rendir, que están luchando contra una campaña judicial, policial y mediática contra ellos y que, ante eso, solo se puede resistir y seguir gobernando para seguir mejorando la vida de la gente", concluye.

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