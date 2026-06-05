José María Olmo: "Santos Cerdán sabía que en el teléfono de Koldo iban a aparecer sus mensajes sobre comisiones ilegales"

Cuando Santos Cerdán encargó a Leire Díez que hiciera un grupo para atacar las investigaciones que afectaban al PSOE, todavía no había sospechas sobre él ni indicios claros contra Ábalos.

La segunda deriva del caso Leire, atacar las investigaciones contra el PSOE, comenzó a tomar mas relevancia cuando todavía se desconocía quien era Koldo García. La caja de Pandora que se abrió con su detención, parece que contribuyó a poner en marcha una operación de limpieza en el Partido Socialista.

Elena Herrera, periodista en 'eldiario.es', cuenta que cuando Santos Cerdán encargó a Leire Diez montar un grupo para atacar las investigaciones que afectaban al PSOE, "todavía no había sospechas sobre él, de hecho, el caso Koldo había estallado unos meses antes, no había indicios claros contra Abalos y menos contra él". "Con el tiempo que ha pasado, viendo cómo los acontecimientos se han ido desarrollando es posible que él, protegiendo al presidente del Gobierno, supuestamente se estuviese protegiendo a sí mismo", añade.

"Todas estas decisiones se toman en el momento en el que Cerdán y Ábalos todavía creen que la investigación judicial puede no alcanzarles", indica Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta. Para el periodista, podría cobrar sentido que eso también fuera una estrategia defensiva de Cerdán para intentar que la corrupción que, supuestamente, habría cometido no se descubra.

"Evidentemente es un movimiento defensivo, primero para él, pero también para el partido, porque al final el caso Ábalos deja una mancha en el Partido Socialista muy grande, y también para intentar proteger al entorno del presidente del Gobierno", expone.

José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', indica que Cerdán "sabía que se habían llevado el teléfono de Koldo, y que si investigaban lo que había en el teléfono de Koldo iban a aparecer sus propios mensajes hablando del reparto de comisiones ilegales y del amaño de contratos públicos".

Así, la operación limpieza supuestamente encargada a Leire Díez está siendo acreditada en sede judicial por quienes la sufrieron, desde fiscales, hasta agentes de la Guardia Civil. Supuestamente, les pedían información para desacreditar a quienes investigaban al PSOE a cambio de prebendas.

Pérez Medina cuenta que "al fiscal Grinda, por ejemplo, le ofrecieron 300.000 euros y también un cargo, el destino que él quisiera". "Evidentemente, aunque eso no llegara a buen término, hay una actuación ahí delictiva que podría constituir delitos de prevaricación, de cohecho, tráfico de influencias", señala.

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