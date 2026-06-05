Elena Herrera señala que el juez "atribuye a Santos Cerdán un papel estratégico y de liderazgo en el amaño de contratos"

La Guardia Civil ha encontrado documentación que muestra que el exsocialista era el propietario de un 45% de Servinabar, aunque él siempre intentaba mantener un papel secundario.

En junio de 2021, se creaba el grupo Hirúrok, formado por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso en una plaforma de mensajería de alta seguridad. El primero, además, fue contratado por Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo por el amaño de contratos públicos. Y detrás de esa empresa está otro de los miembros del grupo: Antxón Alonso.

Alonso es un tipo que ha callado sobre uno de los secretos mejor guardados del caso: hasta que punto Santos Cerdán está a la cabeza de toda la trama. Los investigadores creen que el exsocialista lideraba la trama, "pero él intenta siempre mantener un papel secundario". Es por ese motivo que el que figura es su socio, Antxón Alonso, propietario mayoritario de Servinabar.

"Aunque él lo intentara negar, los agentes de la UCO encontraron un contrato, según el cual Cerdán era el propietario del 45%", añade el periodista de laSexta, "es decir, al mismo tiempo que era secretario de Organización del Partido Socialista, era dueño de una pequeña empresa relacionada con la construcción".

Elena Herrera, periodista en 'eldiario.es', indica que el juez Pedraz "atribuye a Santos Cerdán un papel estratégico y de liderazgo tanto en la parte de la trama centrada en los supuestos amaños de contratos en torno a la SEPI, como a esta otra derivada en la que se investiga la intención de atacar las investigaciones que afectaban al entorno del partido del gobierno".

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