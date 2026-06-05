Alfonso Pérez Medina, sobre Leire Díez: "Es muy difícil pensar que actuaba al margen de la estructura del Partido Socialista"

La trama se reunió hasta en 22 ocasiones en la sede del Partido Socialista y 17 veces fuera de Ferraz. Esto muestra que Díez, presumiblemente, era una persona habitual.

Según la investigación del juez Pedraz, la trama comenzó cuando Pedro Sánchez decidió tomarse un tiempo de reflexión después de que se iniciara una investigación contra su mujer, Begoña Gómez. La militancia del partido se desplazó hasta la sede de Ferraz para convencerle de que no dejara la Moncloa.

Justo un día antes de que se produjera ese acto de apoyo hacía el presidente del Gobierno, Santos Cerdán había convocado una reunión con Leire Díez, Pérez Dolset y otros miembros de la estructura orgánica del partido muy cercanos a Pedro Sánchez.

Esta reunión, que se considera el punto de inflexión de la actividad de la trama, fue la primera de otros 22 encuentros que tuvieron lugar en Ferraz y 17 más fuera de la sede socialista. Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, indica que una persona que va hasta en 22 ocasiones a la sede del PSOE "es una persona ya habitual, al menos los que están por allí tienen que conocerla de vista".

El periodista señala que "es muy difícil pensar que Leire Díez actuaba al margen de la estructura del Partido Socialista". Además, indica que hay indicios que apuntan a que Pedro Sánchez "podía conocer todas esas actividades". En ese momento, como indica, Santos Cerdán era el secretario de Organización del PSOE. "Resulta difícil pensar que fuera una decisión que tomara él y que no la compartiera con uno de sus jefes", añade.

"Se presentaba como una persona vinculada al PSOE"

María Llapart, cronista parlamentaria en laSexta, cuenta que fuentes de Junts, por ejemplo, les contó que Díez "se presentaba como una persona vinculada al PSOE". Ocho meses después de la última reunión de la trama que menciona la investigación, se registran varias empresas y, a la vez, Leire es detenida por la Guardia Civil y sus dispositivos son incautados.

Pérez Medina expone que en el teléfono móvil de la exmilitante socialista había mucho material incriminatorio para ellos, "no solo en el asunto de las mordidas de los amaños de contratos en la SEPI, sino también de toda esa labor que, a partir de abril de 2014, cuando se produce la imputación de Begoña Gómez, se pone en marcha en el Partido Socialista para intentar boicotear y torpedear los procedimientos que afectaban al partido y al entorno más cercano de Pedro Sánchez".

José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', indica que toda esa información es relevante "porque sirve para hacer un relato mucho más pormenorizado cronológicamente de los hitos que se van produciendo de todas las operaciones donde interviene este grupo".

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