Cuba y una historia siempre escrita en el horizonte: ¿está la isla mucho más cerca del fin?

laSexta Columna viaja a Cuba para conocer la situación de un territorio cada vez más aislado. El petróleo ha dejado de llegar, la electricidad escasea y el descontento crece entre la población.

Hay lugares a los que se llega y luego está Cuba. A la isla los cambios le llegan por mar y por aire. Llegan a bordo de barcos, de aviones, de símbolos... y cada llegada, lejos de ser un simple episodio logístico, termina convirtiéndose en un punto de inflexión. Como si la historia de la isla no se escribiera desde dentro, sino desde el horizonte.

En 1898, el USS Maine entra en la bahía de La Habana y, poco después, salta por los aires. No es solo una explosión. Es el pretexto, la chispa que legitima la guerra, el final de la presencia española y el inicio de otra tutela, más moderna, más sutil, pero igual de decisiva: la estadounidense.

En 1956, otro barco, el Granma, trae consigo otro cambio: la revolución. A bordo viajan Fidel Castro y Che Guevara junto a decenas de hombres que no desembarcan en condiciones épicas, sino en el barro. Caerá Fulgencio Batista y con él un régimen entero. Otra vez: no es el barco, sino lo que desata.

En 2016, el avión de Barack Obama aterriza en la misma ciudad donde explotó el Maine. La imagen es limpia, institucional, casi anodina. Pero debajo late algo más profundo: el intento de cerrar un ciclo, de reescribir una relación congelada durante décadas.

Cuba, parece, no tiene llegadas inocentes.

Pero hay un giro. Uno silencioso, menos espectacular, pero quizá más revelador. Ahora lo importante ya no es lo que llega, sino lo que no llega. No llegan barcos. Los aviones que traían a millones de turistas han dejado de aterrizar. No porque Cuba haya perdido su encanto, sino porque el combustible, el petróleo... han sido cortados. No es un accidente, es otro estadio de la escalada del bloqueo que Estados Unidos mantiene contra el régimen cubano.

Mientras realizamos este reportaje, hablamos con muchos cubanos, dentro y fuera de la isla. Llama especialmente la atención su insistencia en que el momento actual es el peor de todos en términos de crisis humanitaria. Incluso peor que el famoso 'Periodo Especial' tras la caída del Caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética.

¿Qué ha fallado en Cuba? ¿Dónde quedaron esas promesas de revolución y justicia social?

La primera pregunta es, prácticamente, inabarcable. Es una mezcla de factores internos y externos. El bloqueo ha tenido un papel crucial, sin duda, pero también lo tienen la corrupción y la ineficiencia dentro del propio gobierno, que ha fallado a sus consignas fundamentales.

Inmersos en la incertidumbre

Belkys, una jubilada que en 2018 decidió abrir junto a su marido el hostal Valle Habana, habla con laSexta Columna. Ella nota con especial presión cómo todo ha dejado de llegar. "No somos solo nosotros, hemos visto que el turismo ha bajado bastante fuerte en toda Cuba. Ya los últimos clientes que tuvimos fueron a finales febrero", cuenta. Si hay una palabra que describe a la perfección la situación en la isla es incertidumbre.

Con todo lo que ocupa Irán en nuestras pantallas, parece que hemos olvidado que Cuba podría ser el siguiente objetivo de Donald Trump. "Creo que tendré el honor de tomar Cuba", respondía el presidente estadounidense a un periodista la semana pasada. La realidad es que la isla sufre apagones totales y una falta grave de insumos, especialmente de medicamentos.

Si algo ha tenido reconocido Cuba en el marco del castrismo ha sido, precisamente, la medicina. Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España, conoce perfectamente esta fama. Estudió medicina en Cuba y trabajó unos años allí antes de venirse a España. "Cuba utilizó la medicina y la educación como sus dos grandes banderas hasta que impuso o colocó en el imaginario del mundo, que todavía sigue siendo así, la idea de que era una potencia médica mundial", explica. Sin embargo, de poco sirve abanderar algo que también terminaría corrompiéndose con el paso del tiempo.

Cuba enfrenta hoy una situación límite, es cierto. Como también lo es que los cubanos han demostrado una capacidad de resiliencia y adaptación a la adversidad digna de la nación que son.

El futuro es incierto, pero parece bastante claro que, más temprano que tarde, el régimen caerá. No sabemos si a las buenas o a las malas, si con conversaciones o, como acostumbra la Administración Trump, con demostraciones de fuerza. Hoy en Cuba vuelven a mirar al mar: Porque el mar, que durante décadas trajo historia, hoy solo trae distancia. Y en esa distancia, la isla se queda sola consigo misma.

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