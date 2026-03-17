El analista militar Juanjo Fernández afirma que Trump quiere tomar Cuba "por simple control y sentirse poderoso"

El presidente de Estados Unidos ha expuesto su interés en tomar Cuba "de alguna manera". Para el analista, para EEUU Cuba "es una molestia tradicional" y añade que Trump no tiene intención de "consolidar una democracia".

Donald Trump ha afirmado que estaría "encantado" de hacerse con Cuba. El presidente de Estados Unidos cree que el tendrá "el honor de tomar Cuba de alguna manera". No sabe si la liberará, la tomará ya que considera que puede hacer "lo que quiera con ella".

El analista militar Juanjo Fernández indica que Trump no tienen ninguna necesidad de tomar Cuba. "No es un objetivo que necesite una intervención militar", expone. Cristina Pardo plantea el escenario de que el presidente estadounidense "sí la ve".

Fernández indica que esa intervención militar sería más sencilla que la de Venezuela. "La capacidad militar cubana es, ahora mismo, muy pequeña", expone, "no podríamos hablar ni siquiera en términos militares". El analista indica que el interés de Trump es por simple "control" y "sentirse poderoso".

"Cuba es una molestia tradicional para Estados Unidos", afirma Fernández, "y a Trump le ha dado por la cruzada de coger y acabar con el régimen cubano". El analista tiene claro que el presidente estadounidense no tiene intención de "consolidar una democracia, es un tema de control".

"En Venezuela estaba claro, quiere controlar el petróleo, recursos y tomar el control, total y hegemónico, del área", indica Juanjo. "En Cuba, negociará con el que se preste a negociar", añade, "y que le preste el servicio que él quiere".

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