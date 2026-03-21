¿Hasta cuándo puede aguantar Cuba? Trump ahoga día sí y día también a una isla "preparada para una agresión estadounidense"

¿Qué está pasando? La Casa Blanca ha impuesto un bloqueo al petróleo y los cubanos están sin energía. La bicicleta, como sucedió en los 90, ha pasado de ser un símbolo a la mejor y a veces único método de transporte.

La Habana, en uno de sus momentos más duros

Donald Trump ha estado amenazando a Cuba durante meses, intensificando un bloqueo que asfixia al país al impedir la llegada de petróleo, crucial para su día a día. La situación recuerda a la crisis de los años 90 tras la caída de la URSS. El bloqueo estadounidense, junto con las dificultades para recibir petróleo de Rusia y Venezuela, ha llevado a Cuba a uno de sus momentos más críticos. Trump ha expresado su intención de "tomar Cuba" de manera "amistosa", mientras que el presidente cubano, Díaz Canel, advierte sobre una posible agresión. La población cubana enfrenta una situación desesperada, cuestionándose el futuro del país.

Donald Trump lleva meses avisando. Lleva meses amenazando a Cuba con que más pronto o más tarde van a ir para allá. Que van a hacer algo con la isla. Que, de hecho, ya están haciendo algo con la isla. Porque el republicano está ahogando a los cubanos. Los está maniatando día sí y día también por un bloqueo de petróleo, de combustible, que hace que la bicicleta sea algo más que un símbolo en las calles del país de Díaz Canel.

Porque es una necesidad. Porque no tienen más remedio que volver a tirar de ella como cuando se quedaron sin nada tras la caída de la URSS. Fue hace tres décadas; ahora, con el bombardeo de EEUU en Caracas, el petróleo no llega a la isla.

Trump no deja que eso suceda. Ni tan siquiera Rusia es capaz de hacer llegar el crudo a la isla con unos buques que han tenido que desviarse del rumbo. Ahora, La Habana vive uno de los momentos más duros de su historia... y ya es decir mucho.

Porque sin crudo ruso y sin crudo venezolano, Trump ha encontrado la forma de hacer capitular a la isla y al Gobierno cubano. No pueden importar petróleo. No tienen energía para el día a día. Mientras, el republicano ya lo ha dejado claro.

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba", ha afirmado el presidente de Estados Unidos que, incluso, ha expresado que será algo "amistoso".

Así lo ha dicho. Porque Trump tiene a Cuba entre ceja y ceja. Lleva, como ha dicho, "muchos años escuchando hablar de la isla". Ahora está en guerra con Irán, pero desde la isla saben que todo puede pasar.

"Puede haber una agresión a Cuba"

Que nada se puede descartar a pesar de que estén negociando con Washington. "Puede haber una agresión a Cuba", ha afirmado Díaz Canel, presidente del país.

En medio de todo, como siempre, la población civil. "La situación es diferente a la de los 90. La gente tenía más esperanza. Fue algo dramático, pero había una solución... ¿pero cuál es ahora? ¿Convertirse en una colonia de EEUU?", se cuestiona Susanne Gratius, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora de CIDOB.

"Trump lleva muchos meses anunciando lo mismo. Que Cuba va a caer, que no va a hacer falta intervenir. Que, como fruta madura, Cuba va a caer en la esfera de EEUU. Con el bloqueo seguramente lo consiga, ¿pero a qué precio?", pregunta Susanne.

Y es que, como afirma, "la gente en Cuba está harta de la revolución". "Los efectos no son todo de Estados Unidos, también el Gobierno no ha sabido resolver ninguna situación", expone la profesora.

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