¿Cuál fue el "error clave" de Alexander Acosta que lo llevo a dimitir de su cargo de Secretario de Trabajo de Trump?

Jeffrey Epstein fue denunciado por primera vez por la madre de una menor que a la que el magnate pagaba por hacerle masajes. Este, gracias a un acuerdo con los fiscales, consiguió cumplir una condena de pocos meses.

La investigación de la periodista del 'Miami Herald' Julie K. Brown consiguió sacudir al primer gobierno de Donald Trump en 2019. El 12 de julio de ese año, Alexander Acosta, secretario de Trabajo, dimitía de su cargo. Su nombre aparece en múltiples ocasiones en los papeles de Epstein.

Acosta trabajaba como fiscal cuando Epstein se cruzó en su carrera. "Era el fiscal federal de South Florida cuando a Epstein lo llevan por primera vez a la Corte", cuenta Aminda Marqués. La investigación comenzó tras la denuncia de la madre de una menor a la que Epstein pagaba por masajes.

Epstein fue condenado, pero su paso por la cárcel fue corto, debido a que pactó un 'acuerdo de no enjuiciamiento' secreto con el fiscal Acosta para declararse culpable de unos delitos que implicaban menos condena.

"Parte del acuerdo con la fiscalía fue que Epstein sirviera 18 meses en prisión. Al final estuvo un poco menos, pero entre 2008 y 2009 Epstein estuvo en la cárcel", expone María Ramírez.

"Las víctimas nunca fueron informadas del arreglo que hizo la fiscalía con Jeffrey Epstein, y eso es ilegal, ellas no sabían que estaban perdiendo su derecho a justicia", concluye la exdirectora del 'Miami Herald'.

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