Así se fraguó la relación de amistad entre Jeffrey Epstein y Donald Trump

El magnate y el actual presidente de Estados Unidos se conocieron en los años 90. Trump, entre otros negocios, tenía una agencia de modelos.

El nombre de Donald Trump se repite en 5366 ocasiones en los papeles de Epstein. En los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además, el traficante sexual de menores,

Aunque el presidente de EEUU negó tener relación con el magnate, en los archivos desclasificados el traficante sexual de menores, Jeffrey Epstein, aparece Trump junto a su esposa Melania.

Sandro Pozzi expone que el presidente y el magnate "tenían una relación muy estrecha en los años 90 y 2000, antes de la primera condena, estrechísima, eran muy amigos". El corresponsal expone que Trump "era conocido, entre otras cosas, porque tenía una agencia de modelos, que era la que nutría de modelos a la competición de Miss Universo".

Pozzi expone que Trump esponsorizaba los castings y que, incluso, hay vídeos en los que se le puede ver participando en ellos. El corresponsal señala que cuando se realizaban fiestas, que eran organizadas por el propio Epstein en Mar-a-Lago, "siempre había chavalas jóvenes, niñas que no sabías muy bien qué edad tenía, si tenían 17 años 18, 19".

"Estamos hablando de los años 90. En esa época nadie preguntaba, la gente se lo pasaba bien, pero el que era poderoso estaba en el círculo, eso era lo importante", concluye, "no hacías preguntas, independientemente de si tú te dabas cuenta de que a lo mejor era menor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Caso Epstein: un monstruo viene a verte, Donald' en atresplayer.