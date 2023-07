Manuel Fraga fue el encargado de construir la causa contra Julián Grimau. Según sus palabras, algunos querían convertir en personajes a individuos como él, así que su ministerio iba a dar "un 'dossier' espeluznante de atrocidades cometidas personalmente por aquel caballerete". Dosieres como '¿Crimen o castigo?', en los que Fraga acusaba a Grimau de haber dirigido en la Guerra Civil una checa en una plaza de Barcelona y se recogían testimonios que le atribuían "brutales agresiones".

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna le llevaba el dossier que publicó el ministerio de Fraga a Gabriel Elorriaga, que en 1962, con solo 33 años, era su mano derecha. Por primera vez, un alto cargo de la dictadura contestaba preguntas sobre Julián Grimau.

Sobre los testimonios de supuestas víctimas de Grimau que se incluyen y se utilizaron en el juicio, aunque nunca comparecieron para corroborar su versión, Elorriaga afirma que "no me atrevo a decir sin son falsos o no, pero no lo creo" y explica que "se movilizó para tratar de justificar de alguna manera lo que estaba pasando con esta persona". "Yo creo que fue un asunto muy desgraciado y por otro lado, lo más desgraciado es que este hombre se hubiese metido en la boca del lobo", sentencia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Columna.