El dueño del 'Valmar' confiesa a Chicote la delicada situación económica del negocio: "Debemos entre 200.000 y 250.000 euros"

Alberto Chicote se reúne con Vicente, propietario del 'Valmar', para conocer de primera mano los problemas que atraviesa el negocio. Entre deudas y desmotivación, el dueño reconoce que su situación personal podría convertirse en "una catástrofe" si el restaurante termina hundiéndose.

Alberto Chicote se sienta a hablar con Vicente, dueño del 'Valmar', para conocer de primera mano la complicada situación económica que atraviesa el restaurante y tratar de encontrar la manera de transformar la desmotivación del propietario en ganas de sacar adelante el negocio.

"Lo último que vi es que debemos entre 200.000 y 250.000 euros", admite Vicente, dejando al descubierto la delicada realidad financiera que atraviesa el 'Valmar'. "Mi vida personal, si el negocio se hunde, va a ser una catástrofe", reconoce el dueño, confesando que una de las pocas cosas que le ayudan a desconectar son "las motos", una afición que le apasiona y donde Chicote cree que todavía puede encontrar la motivación que ha perdido en el restaurante.

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