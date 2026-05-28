Chicote descubre "la cámara del terror" del restaurante 'Valmar': "Esto no es un juego, coño, esto es peligroso"

"Cago en la puta, da ascazo", afirma Alberto Chicote al oler el rabo de cerdo congelado del restaurante 'Valmar', donde ha entrado de incógnito. "¿Dónde está la responsabilidad de dar a comer a la gente?", se pregunta indignado.

"¡La hostia puta! Ollas con judías con moho y vida propia, en cualquier momento nos saltan a la cara como si fuera un T-Rex defendiendo su hábitat", comenta Alberto Chicote tras entrar de incógnito por la noche en la cocina del Hotel Restaurante Valmar, en Villar de Olalla (Cuenca), para comprobar el estado real del establecimiento sin la presencia del personal.

Además del dudoso estado de los alimentos, el chef detecta la presencia de larvas y cucarachas en distintos puntos del local. "¿De verdad esto es una cocina activa? ¿De verdad esto no lleva diez años cerrado? Tengo la sensación de que esto es más un trabajo de arqueología, como la tumba de Tutankamón", afirma indignado Chicote, que define el lugar como "un festival de mugre".

Con la ayuda de espátulas, el chef comienza a destapar la gran acumulación de grasa en rincones de los fogones. "¿Dónde está la responsabilidad de dar de comer a la gente?", se pregunta, tras oler un rabo de cerdo congelado. "Da asco, ¡esto no es un juego! Esto es peligroso, es la cámara del terror", sentencia el chef.

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