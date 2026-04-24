"¿Alguien me puede decir por qué está abierto al público?": la indignación de Chicote al entrar a escondidas en este restaurante de Murcia

Alberto Chicote se adentra en Servicio Secreto en ZM Isla del Ciervo, un conocido restaurante de Murcia donde descubre con luz ultravioleta que "no hay ni una sartén limpia": "¡Hostia los cuchillos!".

Alberto Chicote se adentra en su 'Servicio Secreto' en el restaurante 'ZM Isla del Ciervo', después de que un trabajador le haya pedido ayuda en secreto porque cuando saben que va el presentador los restaurantes lo tapan todo. Así que esta vez Chicote entra de incógnito para destapar qué les está hundiendo. El presentador de 'Servicio Secreto' se traslada hasta La Manga del Mar Menor, uno de los sitios más conocidos de la Región de Murcia, a este restaurante que está a pie de playa.

Alberto Chicote usa una lámpara ultravioleta que le podrá decir "qué superficies están limpias o sucias". "Hostia, los cuchillos", alucina Alberto Chicote al ver los cubiertos en el vídeo, donde, incluso, se pregunta: "¿Alguien me puede decir por qué este lugar está abierto al público?".

"No hay una sartén limpia", denuncia el presentador, que, incluso, encuentra "el cuchillo con el que mataron al Cid": "Esto que ves en el cuchillo, en cuanto corte lo que sea, es una autentica bomba a punto de estallar en la salud de cualquiera de los clientes".

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