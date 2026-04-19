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Se sincera en La Roca

Chicote cuenta cómo le está afectando la guerra como hostelero: "Los márgenes están siendo muy pequeños porque los precios no dejan de subir"

El chef ha señalado que "el pescado está a un precio que no hay quien lo toque", destacando "tanto el coste del producto como el coste de personal" a los que tiene que hacer frente en su negocio.

Chicote

Alberto Chicote ha contado en La Roca cómo le está afectando la guerra al ser hostelero. El chef ha señalado al respecto que "la incertidumbre siempre se nota" y que "la hostelería o determinado nivel de hostelería es el primer lujo que la gente se quita de encima". "Si veo que hay cierta incertidumbre con respecto a los precios, de las primeras cosas que te quitas es el ocio, y la hostelería es un ocio un poco más caro que una entrada de cine, por ejemplo", ha subrayado.

Así, el chef ha reconocido que no está siendo fácil, al tiempo que ha expresado que "mal de muchos, consuelo de tontos". "Si a todos nos va mal, por lo menos no es que sea yo", ha manifestado, tras lo que ha destacado los elevados costes que tiene "de personal y de producto", como en el caso del pescado que, ha dicho, "está a un precio que no hay quien lo toque".

En este sentido, el hostelero ha declarado que "los márgenes están siendo muy pequeños porque los precios de todo suben día a día". "Yo hay veces que miro los albaranes de compra y casi prefiero que lo haga mi jefe de cocina, porque lo ves y te preguntas que cómo puedes estar pagando eso por una patata, parece de coña", ha confesado.

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