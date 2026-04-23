Ni fue un 23 de abril ni homanjeó a Sant Jordi: un siglo del primer Día del Libro en honor a Cervantes

El contexto Si echamos la vista atrás, descubrimos que el primer Día del Libro no fue un 23 de abril, sino un 7 de octubre. Era la fecha del día en el que se creía que había nacido Miguel de Cervantes y era el momento elegido por las instituciones para festejar.

El Día del Libro se celebra el 23 de abril, aunque originalmente se conmemoró el 7 de octubre, fecha en la que se pensaba que nació Miguel de Cervantes. Sin embargo, en 1931 se trasladó al 23 de abril, día de su fallecimiento, aunque posteriormente se descubrió que murió el 22 de abril. Este día coincide con la festividad de Sant Jordi en Barcelona, donde se promueve la cultura catalana y se fomenta la venta de libros. En Aragón, Castilla y León, y Cáceres, también se celebra como San Jorge, cada uno con sus propias tradiciones y significados históricos.

Este jueves 23 de abril se celebra el Día del Libro. Pero también que se cumple el centenario del Día del Libro. Por ello, nos hemos preguntado cómo fue la primera vez. Sobre todo, después de que en 2025 en Estados Unidos se prohibieran hasta 5.668 libros. Según la Asociación Americana de Bibliotecas, se restringió el acceso a otros 920, con títulos de García Márquez, Isabel Allende, Stephen King o Federico García Lorca. En el 40% de los libros prohibidos había representaciones de personas LGTBIQ+ o racializadas.

Si echamos la vista atrás, descubrimos que el primer Día del Libro no fue un 23 de abril, sino un 7 de octubre. Era la fecha del día en el que se creía que había nacido Miguel de Cervantes y era el momento elegido por las instituciones para festejar.

Así, en colegios, institutos, cuarteles, cárceles, diputaciones o en los ayuntamientos, se empezaron a organizar actos en los que se elogiaba al libro, se regalaban obras literarias y hasta se inauguraban bibliotecas y certámenes de poesía para niños. Con premios y todo. Pero, sobre todo, hubo mucha loa al Cervantes y a 'El Quijote'. También a otros clásicos.

El Día del Libro dejó de celebrarse el 7 de octubre y la fiesta de la lectura fue trasladada al 23 de abril en 1931. Lo hicieron cuando se dieron cuenta de que el 7 de octubre era una fecha incierta y dudosa sobre el nacimiento de Cervantes. No estaba claro cuando llegó al mundo, pero sí estaba claro cuando murió: el 23 de abril. Así que cambiaron la fecha.

Por fin, el día era el correcto. O eso creían, porque ahora sabemos que Cervantes murió el 22 de abril, no el 23.

También es Sant Jordi

Desde 1931 se homenajea a los libros el mismo día que Barcelona festeja por su patrón, algunos con una intención política. Ahí, en Cataluña, quedó unida a Sant Jordi y a la reivindicación de la cultura y la lengua catalana.

Pero también a la venta de libros, porque desde los primeros momentos se vio que era un negocio para las librerías de todo el país. Con ello, se sacaron puestos a la calle, se engalanaron las librerías y se empezó a hacer un 10%.

Y San Jorge

El 23 de abril no es solo el Día del Libro, para toda España, y Sant Jordi para los catalanes. También es San Jorge para los aragoneses. Festejan esta fecha desde el año 1461.

San Jorge para los castellano y leoneses, que lo organizan desde 1986 para conmemorar la revuelta comunera de 1521. Y es San Jorge para los cacereños, pues él es su patrón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.