Antonio Muñoz Molina comparte su experiencia un año después de ser diagnosticado con depresión: "Este mundo de fantasmagorías digitales nos enferma"

En su huerta de Ademuz, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina recibían a Gonzo. Para el escritor, diagnosticado con depresión hace algo más de un año, este pequeño rincón de Valencia funciona como una verdadera terapia.

El escritor confiesa cómo en Ademuz ha encontrado un refugio que le devuelve la calma y, paradójicamente, la cercanía que le faltaba en las grandes urbes donde ha vivido. Fue la propia Elvira Lindo quien le sugirió trabajar en el campo como terapia ocupacional.No en vano, llevan 35 años acompañándose el uno al otro.

"Nosotros hemos vivido en mundos en los que todo el mundo está tan encerrado en sí mismo y en lo suyo que puedes pasarte años yendo al mismo sitio y nadie te recuerda ni te reconoce. Y eso, a la larga, es muy dañino. Eso tiene un efecto", reflexionaba Muñoz Molina.

Para el escritor, gestos tan simples y cotidianos como un saludo en el ascensor pueden tener un impacto enorme en alguien que se siente al borde del abismo. Según él, "detrás de todo esto está el gran embuste del individualismo radical que el capitalismo nos ha metido en la sangre".

Los aprendizajes del campo y vivir en comunidad

"Son necesidades del ser humano. El índice de mortalidad de la gente que no tiene relaciones sociales es mucho más alto, son necesidades humanas esenciales. Necesitamos presencia real, no virtual. El tacto, la presencia física, no es una opción de estilo de vida", reflexionaba Muñoz Molina.

Elvira Lindo añadía además su creencia en el "poder curativo de los conocidos": "No tienes que tener necesariamente tantos amigos íntimos, sino una sociedad de conocidos, una comunidad".

