El Supremo rechaza una nueva petición de libertad de Santos Cerdán y anular la causa

Los detalles El juez subraya que Cerdán era "es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podria dificultar seriamente el devenir de la investigación ".

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado liberar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y anular la causa, como solicitó Koldo García. El magistrado argumenta que las circunstancias que llevaron a su ingreso en prisión no han cambiado y que no hay nuevos elementos relevantes en el caso. Puente destaca que Cerdán, por su rol en la organización, podría alterar pruebas esenciales, lo que justifica su prisión preventiva. Además, ha denegado la solicitud de nulidad y archivo del caso presentada por la defensa de García y otras peticiones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado una nueva petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hecha el pasado 17 de octubre, al tiempo que ha desestimado también anular la causa, como pidió Koldo García.

El magistrado explica que no han cambiado las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión y subraya que "no se advierte la existencia de hecho, circunstancia o argumento alguno relevante distinto de los ya planteados y resueltos en los muy recientes autos".

El juez añade que, aunque el informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Cerdán se encuentra "próximo", no es esa "la fuente de prueba que aquítrata de protegerse" pero sí lo son "aquellas sobre las cuales todavía se investiga".

Señala que no se advierte "ningún agravio comparativo" con la situación personal acordada y mantenida en esta causa respecto de los otros dos investigados, José Luis Ábalos y Koldo García.

"Las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas; pero también lo son las situaciones de unos y otro. Se explicó ya que este último, debido a la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales, que pudieran ser alterados--, que aquéllos, tal vez, ignoren", añade.

El juez subraya que Cerdán era "la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores, es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podria dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes en los términos en los que se deja referido tanto en el auto que acordaba la prisión provisional como en el que ahora se recurre".

El magistrado ha dictado dos autos y dos providencias con las que responde a las últimas peticiones hechas por los imputados en el caso Koldo, como la del exdirigente socialista que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 30 de junio.

Entre las peticiones denegadas está la solicitud de nulidad y archivo que planteó la defensa del exasesor Koldo García, a la que se ha adhirieron los letrados del exministro José Luis Ábalos y del constructor José Ruz, ambos investigados en este caso.

Además, el magistrado se ha negado también a la solicitud del exministro Ábalos de enviar al Congreso de los Diputados todas las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento y no únicamente las que afectan a su situación personal, al ser aforado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.