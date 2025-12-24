Ahora

Exadicto a la heroína cuenta cómo empezó con las drogas: "Había gente de dinero, traían cosas nuevas para experimentar"

Félix Ponce, exadicto a la heroína, confeso en este reportaje de 2024 a Gonzo cómo fue su primer contacto con las drogas: "No era todos los días, iba al colegio, pero llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos".

"Nos fumamos un porro con un amigo que se lo había robado a su hermano y ese fue el primer contacto", relataba Félix Ponce, exadicto a la heroína, en este reportaje de Salvados de 2024 que laSexta ha vuelto a recuperar.

Y después de los porros, llegaron las pastillas, especialmente las anfetaminas: "Las tomábamos cuando íbamos a festivales. No era todos los días, yo iba al colegio, estudiaba y casi todos mis amigos igual...Luego llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos".

Con apenas 17 años se unió al Ejército para convertirse en paracaidista. Allí vivió la 'movida madrileña' en su máximo esplendor, recordando con especial cariño el concierto de los Rolling Stones en el estadio Vicente Calderón.

En este reportaje, Félix contaba a Gonzo cómo fueron sus años en Madrid dentro del equipo de paracaidistas y cómo terminó enganchándose a la heroína. Entre su primer y su segundo "chute" pasó "mucho tiempo". Una etapa en el Ejército que le "desengañó". "Fue muy duro. Era lo normal, un trato muy al límite", lamentaba. Allí se "drogaban mucho", sobre todo con heroína.

