Zelenski afirma que los 20 puntos del plan de paz están "listos al 90%" pero no puede "asegurar que vaya a haber un acuerdo" en su reunión con Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que "el 90% de los 20 puntos del plan de paz están preparados" de cara a sellar un posible acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su encuentro del próximo domingo. Sin embargo, ha agregado que no puede "asegurar que la reunión vaya a llevarnos a firmar ningún acuerdo".

Zelenski ha comunicado así este viernes que la reunión con Trump se producirá probablemente el próximo domingo en Florida. "Tenemos un orden del día amplio. Será el fin de semana. Creo que será el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump", ha dicho en un encuentro con la prensa en Kyiv, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

Tras esto, ha asegurado: "El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%". "Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %", ha agregado con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kyiv.

Antes de su reunión con Trump, Zelenski ha informado en sus redes sociales que ha abordado con varios de sus aliados europeos los esfuerzos diplomáticos necesarios para alcanzar la paz en Ucrania.

El mandatario ha informado así de conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Además, ha hablado también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Ucrania nunca ha sido y nunca será un obstáculo a la paz"

"En los próximos días, hay mucho que se puede alcanzar tanto a nivel bilateral entre Ucrania y EEUU como con nuestros socios de la Coalición de Voluntarios", ha señalado el presidente, y ha agregado que "ahora mismo, es Rusia la que está remoloneando e intentando perder tiempo en las negociaciones".

"Ucrania nunca ha sido y nunca será un obstáculo a la paz y seguiremos trabajando eficientemente para garantizar que todos los documentos necesarios están preparados lo antes posible", ha apuntado. En sus publicaciones, Zelenski ha subrayado la importancia de coordinar posiciones y de actuar de forma conjunta de cara a un posible proceso de paz.

Zelenski ya había dicho este viernes en Telegram que pensaba reunirse con Trump "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

El medio ucraniano 'Kyiv Post' había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, en la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Florida.

El presidente ucraniano mantuvo este jueves, día de Navidad, una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas", anticipó entonces.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kyiv y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kyiv. Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

Rusia retoma los contactos con EEUU

Por su parte, el Kremlin ha anunciado este viernes que Rusia ha retomado los contactos con EEUU tras analizar el plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos. "Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", ha informado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov ha destacado que el emisario del Kremlin para Ucrania, Kiril Dmítriev, "informó al presidente sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, sobre sus contactos con los americanos". Y ha asegurado que rusos y estadounidenses "acordaron continuar el diálogo".

A pesar de esto, ni Putin ni ningún alto funcionario ruso han comentado el documento de 20 puntos presentado esta semana por el líder ucraniano. De hecho, Peskov ha insistido este viernes de nuevo en que cualquier comentario a la prensa puede "repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador".

Los expertos independientes consideran que dicha actitud esconde en realidad el abierto rechazo de dicho plan -Moscú ya tenía reservas sobre el documento original de 28 puntos-, ya que no incluye las principales demandas territoriales rusas y la notable reducción del tamaño del ejército ucraniano.

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Putin aseguró que él nunca rechazó el plan presentado por Trump, por lo que "la pelota está en el tejado" de Kyiv y sus aliados. Al mismo tiempo, exigió el repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa como la actual en Ucrania es que se respeten los intereses de seguridad de Rusia.

