Thais Villas cuenta lo que El Gran Wyoming hizo por su equipo en pandemia: "Si hace falta una derrama para que cobren, contad conmigo el primero"

"Yo siempre he dicho que nadie habla a Chechu como le hablas tú", le dice Gonzo a Thais Villas en este programa tan especial de Salvados. La colaboradora, que lleva 20 años acompañando al El Gran Wyoming en El Intermedio, se sincera sobre 'el jefe', que más que jefe es amigo y más que amigo, familia.

Conocida por no tener ni un pelo en la lengua, Thais no duda en afirmar que "han tenido mucha suerte" con "este señor" que se encuentra frente a ellos: "Para ser el gallo del corral, tú has trabajado con otros gallos y sabes que hay veces que les arrancarías las plumas una a una. Pues esto con él a mí no me ha pasado nunca", asegura.

En las dos décadas que lleva a su lado "nunca jamás" ha ido "enfadado a trabajar". "Y es el que más cobra, que es lo que tiene que ser. Yo he trabajado con gente que era la que más cobraba y se permitía el lujo de venir a currar cabreada, darte la tarde, darte la mañana y dices: 'pues deberías estar más contento'", añade.

Wyoming le da la razón en este último comentario. "Yo he visto gente llegar aquí y tirar la ropa al suelo para que la sastra la recoja. Es que esto es así", lamenta.

"Él está pendiente de todos. Cuando ha habido situaciones jodidas, como fue la pandemia, en la que seguimos currando todos, pero este departamento -maquillaje, peluquería, vestuario- se quedaba sin trabajo porque cada uno trabajaba en casa, entonces ellos se quedaron sin nada. Cuando pasó eso, este señor fue de los primeros que dijo: 'Si se necesita una derrama para que esta gente pueda seguir cobrando y pueda seguir teniendo una vida normal, contad conmigo el primero'", rememora la reportera de secciones tan aclamadas como 'Hablando se enciende la gente' o 'Barrio rico, barrio obrero'.

