Teresa Rodríguez, sobre si serán decisivas las movilizaciones por la vivienda para evitar un gobierno de PP y Vox: "Cuanto más duren, mejor"

Las acampadas por la vivienda pueden ser, según Teresa Rodríguez, mucho más que una protesta social. La exdirigente andaluza opina en Salvados que su duración puede influir en el futuro político frente a PP y Vox.

Mientras desde su casa de Cádiz sigue las imágenes de las plazas llenas, Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía y una de las históricas del 15M, vincula directamente la evolución de las movilizaciones por la vivienda con las posibilidades de que la extrema derecha llegue al Gobierno.

En Salvados, Gonzo le pregunta si da por descontado que PP y Vox acabarán gobernando. "Ojalá no", responde. Y añade que la respuesta dependerá en buena medida de lo que ocurra con las protestas. "Cuanto más duren las movilizaciones, mejor, no peor", afirma.

Rodríguez considera que prolongar las acampadas puede cambiar el sentido común "por abajo" y hacer más difícil que la extrema derecha gobierne.

Su razonamiento no se basa únicamente en cuánta gente comparte las ideas de PP y Vox. También pone el foco en el comportamiento del electorado progresista. "La extrema derecha gobierna no solo porque haya más gente de extrema derecha", explica, sino porque "el votante de izquierda se queda en su casa".

Por eso cree que las movilizaciones pueden tener un efecto electoral indirecto: activar a personas que normalmente no acuden a votar.

"Este tipo de cosas, ¿qué hacen? Animar al votante de izquierda a irse a las urnas el día de las elecciones y esa es la mejor barrera contra la extrema derecha", concluye.

Sobre los "fascistas" en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Gonzo plantea a Rodríguez si cree que, en el caso de llegar al Gobierno, Abascal sería "ministro de Interior". "Me parecería muy complicado", responde. "Pero vamos, da igual quién esté de ministro de Interior, -no da igual, pero un poco sí-, porque hay una cierta autonomía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma para sorpresa del periodista.

"¿Soy yo la única que lo percibo? ¿O me da la impresión de que los mandos policiales y de que los nuevos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya vienen siguiendo consignas que no tienen que ver con el ministro de turno?", pregunta. Según ella, "hay una cierta autonomía de los mandos policiales y hay una cierta derechización, ultraderechización y radicalización" de las nuevas incorporaciones.

"A mí me lo dicen los mandos policiales que conozco y amigos que tengo que son guardias civiles, amigos que tengo que son militares, amigos que tengo que son policías. Cada vez entran más fascistas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", sentencia.

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