Rufián señala a la vivienda como el gran problema de la izquierda: "Va a arrasar. De hecho, ya está arrasando a la izquierda"

Gabriel Rufián escucha a ciudadanos progresistas debatir sobre la vivienda en el experimento de Salvados y admite que el problema puede tener consecuencias electorales para la izquierda: "La vivienda va a arrasar".

Gonzo cita a Rufián en una sala con un falso espejo, como los utilizados en las ruedas de reconocimiento. Un experimento social de Salvados que reúne al otro lado del cristal a cinco ciudadanos de distintas edades, procedencias y sensibilidades dentro de la izquierda debaten sobre propuestas electorales y algunos de los temas más delicados para este espacio político.

La vivienda aparece desde el primer momento como una de las grandes preocupaciones. Cuando se les pide que escojan tres asuntos que deberían ser prioritarios en un programa electoral, varios coinciden en señalarla junto a cuestiones como la sanidad o el empleo.

El debate se centra después en una propuesta que plantea en un discurso en el Congreso el propio Rufián de gravar con más impuestos a quienes compren viviendas para especular. También defiende la idea de "una familia, una casa". Los participantes coinciden en buena medida con el planteamiento, aunque introducen diferentes matices sobre cómo debería aplicarse.

"Creo que la vivienda tiene que dejar de ser un bien de mercado", apunta una de los participantes, que defiende medidas como limitar los alquileres al 20% de los salarios o eliminar determinadas exenciones para los propietarios.

"La clave es que la vivienda se utilice para vivir, no para sacar dinero", apuntan también en la mesa. Frente a estas propuestas, también aparece una advertencia sobre el efecto de la fiscalidad: "Si tú fríes a impuestos, pero permites que el alquiler suba hasta las nubes, esos impuestos los paga el inquilino".

Rufián escucha atentamente el debate desde el otro lado del espejo. Cuando Gonzo le pregunta por la importancia que tiene la vivienda para la izquierda, el portavoz de ERC es tajante: "Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no soluciona el tema de la vivienda".

Y lanza entonces una advertencia sobre el impacto político de esta cuestión: "La vivienda va a arrasar. De hecho, ya está arrasando a la izquierda".

Rufián defiende durante la conversación varias de las medidas que, según explica, ha planteado su formación. Entre ellas, gravar la acumulación de viviendas a partir de la tercera, aumentar la fiscalidad sobre los pisos vacíos y establecer límites sobre los precios del alquiler.

"Para mí, nosotros, de hecho, hemos presentado una propuesta, y varios grupos parlamentarios, que por lo que sea el PSOE siempre bloquea, que a partir de la tercera vivienda se grabe el rentismo, la acumulación", afirma.

El portavoz de ERC sostiene además que la vivienda no debería utilizarse como un activo con el que especular y defiende que quienes quieran mantener un inmueble vacío asuman una mayor carga fiscal. Gonzo le plantea entonces la cuestión que sobrevuela todo el debate: por qué, después de años de gobierno progresista, no se han aplicado medidas más contundentes para abordar el problema.

"El PSOE es un partido que cada vez que puede escoger escoge la peor opción y, en este caso, cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario que no puede pagar ya no solamente un piso, sino una habitación; y un gran propietario, ha escogido al gran propietario", sentencia.

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