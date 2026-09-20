Miguel Maldonado muestra su admiración por Joaquín Reyes: "Ha sabido trasladar la idiosincrasia de Murcia al mundo y hacerlo bien"

El viaje de Salvados llega a El Mojón y Miguel Maldonado se incorpora a la conversación con Gonzo y Joaquín Reyes para explicar lo que ha significado para él como cómico murciano la figura del 'chanante'.

Tras haberse encontrado con Gonzo y Joaquín Reyes en San Pedro del Pinatar, tras embadurnarse de lodo y echarles la bronca por ello - "mi cultura no es tu disfraz"- Miguel Maldonado se reúne con ellos en la playa de El Mojón y habla de la influencia que el 'chanante' ha tenido en su manera de entender el humor. Gonzo continúa así en Salvados la conversación con Reyes, ahora ya junto a uno de sus amigos.

Maldonado reconoce que conocer a Reyes fue especialmente importante para él: "Como murciano, fue un hito en mi vida conocer a Joaquín porque este señor ha sabido trasladar la idiosincrasia de Murcia al mundo y hacerlo bien, con cariño y respeto y que sea gracioso".

La frase resume una relación que va más allá de la amistad entre dos cómicos. Para el murciano, Reyes ha conseguido convertir elementos reconocibles de la cultura murciana en material humorístico sin despojarlo de su identidad.

El propio Reyes devuelve el elogio cuando habla de lo que más le gusta del humor de Maldonado: "Me siento identificado con muchas cosas que hace: las vocecicas, la ironía... y además, haciendo humor político, que es muy difícil".

Los dos comparten así una forma de entender la comedia en la que la tontería y la ironía pueden convivir con asuntos mucho más serios.

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