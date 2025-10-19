¿Qué hay más poderoso en medio de un maldito genocidio que dar a luz?": la joven gazatí Nour Alzaqa, sobre la maternidad en tiempos de guerra en Gaza

La joven periodista gazatí Nour Alzaqa le confiesa a Gonzo que el único rayo de luz entre tanta oscuridad es su sobrina recién nacida, aunque reconoce que al principio pensó que era una locura traer una vida a este mundo "en medio de un genocidio".

Gonzo contacta desde Ammán (Jordania) con Nour Alsaqa, tras acompañar a Aitor y a Pepe, dos cooperantes españoles de Médicos Sin Fronteras, antes y después de sus viajes de ida y vuelta -respectivamente- a Gaza.

Su conversación, lamenta el periodista, tiene que ser por videollamada a pesar de su cercanía a la Franja. Israel no autoriza a los periodistas extranjeros a entrar en esa zona.

Con tan solo 25 años, Nour es responsable de comunicación de campo de la ONG. Sus imágenes muestran calles devastadas, donde la vida cotidiana se ha reducido a la lucha por sobrevivir.

Suyos son los vídeos que aparecen en este reportaje de Salvados, grabadas días antes del alto el fuego.

Tras haber mostrado la realidad de Gaza en unos vídeos que ha grabado y editado para el programa de laSexta y dar su testimonio en primera persona y cámara en mano sobre lo que allí está ocurriendo, la joven no duda en reconocer que todavía encuentra un rayo de luz entre tanta oscuridad.

El nacimiento de su sobrina

En un relato profundamente personal, Nour habla de su sobrina pequeña, que nació durante el actual genocidio en Gaza, y admite que durante el embarazo, estaba "totalmente en contra" de la situación y se mostraba preocupada por su cuñada, su hermano y su familia: "Pensé: '¿Cómo vas a traer a una criatura a este mundo tan loco?'", recuerda.

La periodista narra las dudas que la asaltaban durante el embarazo, ante la escasez de recursos y los riesgos que enfrentaba la población: "¿Estás segura de que vas a encontrar suficiente comida, de que vas a poder encontrar un maldito hospital para vacunar a esta niña?". Nour cayó en una "realidad pesimista" ante la incertidumbre de la vida en Gaza, donde la seguridad y la salud de cualquier persona y más, un recién nacido, están permanentemente amenazadas.

A pesar del miedo y la desesperanza, la llegada de su sobrina le ha proporcionado un balón de oxígeno en medio de la devastación. "En cuanto la abracé por primera vez, lloré y desde entonces, ha sido la fuente de lo único hermoso que hay en este genocidio", afirma, dejando claro que la vida sigue siendo posible incluso en los peores contextos.

La maternidad en tiempos de genocidio

"Esto sirve como recordatorio de que no puedes culpar a la gente por traer vida a esta realidad tan cruel, sino que hay culpar a los que permitieron que esta realidad sea tan cruel", destaca en su conversación con Gonzo. Según la periodista, la responsabilidad recae en quienes niegan a las madres los derechos a una vida segura y digna.

Para ella, "el mayor acto de resistencia es traer vida a esta locura de muerte y destrucción". "¿Qué hay más poderoso en medio de un maldito genocidio que dar a luz a una niña?", defiende.

La historia de su sobrina es también un recordatorio de la humanidad que persiste pese al conflicto: "Pienso mucho en ella y estoy agradecida de que esté viva".

El trabajo de Nour para Salvados y Médicos Sin Fronteras va más allá de la documentación periodística de la masacre; también es un relato íntimo de cómo tras la política y los conflictos hay individuos que luchan por sobrevivir. Personas.

Con tristeza, habla de los sueños que ha tenido que dejar atrás, de la vida que ya no podrá vivir aunque sobreviva al genocidio. Antes, cuenta "era muy ingenua y estaba desesperada porque la gente viera Gaza" como ella la ve. "Solo sale en las noticias cuando la bombardean", pensaba entonces. "Ahora ya no puedo soñar con nada más que el que mi familia siga viva, segura y sana", reconoce.

