Pedro Sánchez estará en Salvados este domingo: vuelve diez años después de su primera entrevista

El presidente del Gobierno regresa al formato una década después de su primera conversación con Salvados, que ha adelantado su vuelta con un vídeo de imágenes de hace diez años, cuando todo empezó.

Pedro Sánchez vuelve a Salvados diez años después de su primera entrevista en el programa de laSexta. "El domingo tenemos una nueva cita", señala el programa, que anuncia así el regreso del líder del Ejecutivo el domingo 22 de noviembre, una década después de aquella conversación en la que su situación política era muy diferente a la actual.

"La primera vez no pudo ser. Ahora tenemos otra cita", ha anunciado Salvados en su perfil oficial en X, en un mensaje que ha acompañado con un vídeo en el que se puede ver a Pedro Sánchez en una imagen de su entrevista hace diez años, cuando todavía no había llegado a la Moncloa.

Ahora, el líder socialista regresa al programa de laSexta en una nueva entrevista, una vuelta al lugar donde todo comenzó que invita a comparar al político de entonces con el presidente que es hoy, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, el próximo 29 de noviembre.

El domingo 22N, en la Sexta, Pedro Sánchez en Salvados a partir de las 21:30 h.

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